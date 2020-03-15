تعرف على القارة الوحيدة التي لا وجود لفيروس كورونا فيها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصيب ما يقرب من 150 ألف شخص في العالم بفيروس COVID-19 . والقارة الوحيدة التي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بها حتى الآن هي القارة القطبية الجنوبية، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية للبحوث.

وبحسب الجامعة التي تجمع بيانات حول حالات الإصابة، حتى يوم السبت في العالم كشفت 149293 حالة في أكثر من 120 دولة.

يمكن ملاحظة أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا في القارة القطبية الجنوبية، على الخريطة التفاعلية التي وضعتها الجامعة. يعيش عدة آلاف من الناس في هذه القارة. هؤلاء هم موظفي المحطات القطبية.

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