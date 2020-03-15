السيادي يكشف عن معلومات حول مرتكبي محاولة إغتيال حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو مجلس السيادة محمد الفكي، عن توصل الجهات المختصة إلى معلومات حول مرتكبي محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مؤكداً عدم الاطلاع على المعلومات إلا أنها ستقود للتوصل إلى الجناة، وتابع:”طالبنا الجهات المختصة بأن تطلع الرأي العام عليها والإسراع في تقديم الجناة للعدالة ومحاكمة عادلة “.

وعن الضباط المفصولين و التغريدة التي كتبتها بشأن إعادة الملازم محمد صديق للقوات المسلحة كانت باتفاق مع القائد العام رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان.

وقال في برنامج تلفزيوني إنه نقل للبرهان ما راج في الأسافير والحملة المنظمة في الشارع وتابع :”دخلنا في نقاش مطول مع الفريق أول شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا ووصلنا إلى أنه في حال لم تكن هناك مخالفات كبيرة تتم إعادته لصفوف القوات المسلحة” موضحاً أن الضابط ظهر في المساء في برنامج تلفزيوني وقال أحاديث سالبة”.