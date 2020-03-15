إلغاء عقود (11) شركة تعمل في التعدين

ألغت وزارة الطاقة والتعدين عقود (11) شركة تعدين عاملة في التعدين الصغير، وأصدر الوزير قراراً بالرقم (20) للعام 2020م ألغى بموجبه عقد شركة (فو الصينية) المالكة لمربع تعدين بالولاية الشمالية.

كما شملت قرارات إلغاء العقود عشر شركات أخرى هي (شركة إسمارت للتعدين، شركة ترنديل، شركة الثري، شركة المشكاة، شركة بايتكس للتجارة والاستثمار، شركة شاع الدين للحلول المتكاملة، أعمال ابا المصطفى لصناعة الأسمنت، شركة شتلة تكنولوجي، شركة أبو يوسف وشركة أعمال القبوب).

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كما أصدر الوزير بحسب صحيفة السوداني الدولية، قراراً بموجب توصية سكرتارية لجنة التعدين أن طالب فيها شركة “دانفوديو” القابضة بولاية النيل الأزرق والعاملة في مجال تعدين الكروم بدفع كل ما عليها من التزامات للدولة.

وأوضحت الوزارة ممثلة في سكرتارية لجنة التعدين وإلادارة العامة للإشراف والرقابة على شركات التعدين الصغير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أن هذه الإلغاءات تأتي في إطار المراجعة التي يقومون بها وفق توجيهات وزير الطاقة والتعدين والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بمراجعة عقود الشركات العاملة في التعدين لضبط العمل في القطاع، وأكدت الإدارتان أن المراجعات ستستمر وسيتم إلغاء كل الاتفاقيات والعقود غير المستوفية للشروط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)