البنك الزراعي: (16) تريليون جنيه لشراء القمح

التاريخ: 15-مارس-2020
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طمأن مدير البنك الزراعي السوداني د. عبد الماجد خوجلي المزارعين بتوفر الكاش لشراء القمح منهم.
وقال خوجلي لمصادر أمس، إن البنك وفر المبالغ التي تقدر بنحو (16) تريليون جنيه لتوريد القمح للمخزون الاستراتيجي، لافتاً إلى أنه تم تحويل ما يربو عن 5 تريليونات كدفعة أولى لفروع البنك الزراعي بالجزيرة. وأضاف سوف يوالي البنك رفد فروعه وتغذيتها لصرف حقوق المزارعين أول بأول.
ولفت خوجلي بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى توفر الخيش لدى فروع البنك الزراعي، ودعا المزارعين إلى تعبئة القمح في جوالات البلاستيك زنة مائة كيلو، وهي الأرخص وأقل تكلفة من الخيش بنسبة 90%.
لافتاً إلى أن المخازن مستعدة لاستلامه بالعبوة الجديدة، وأشار إلى أن تأخير خيش المنحة الإماراتية ناتج عن أزمة الجازولين. وكشف عن تخصيص محطة وقود في بورتسودان للشاحنات ترحيل الخيش للفروع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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