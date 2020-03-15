الفكي: كتبت تغريدة عن الضابط محمد صديق بالاتفاق مع البرهان

كشف عضو مجلس السيادة محمد الفكي، عن توصل الجهات المختصة الى معلومات حول مرتكبي محاولة اغتيال رئيس الوزراء مؤكداً عدم الاطلاع على المعلومات الا انها ستقود للتوصل الى الجناة، وتابع: طالبنا الجهات المختصة بان تطلع الرأي العام عليها والاسراع في تقديم الجناة للعدالة وضمان محاكمة عادلة لهم.

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وكشف الفكي بحسب صحيفة آخر لحظة، عن أن التغريدة التي كتبتها بشأن إعادة الملازم محمد صديق للقوات المسلحة كانت باتفاق مع القائد العام رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان.

وقال في برنامج تلفزيوني إنه نقل للبرهان ما راج في الأسافير والحملة المنظمة في الشارع العام.

وتابع :”دخلنا في نقاش مطول مع الفريق أول شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا ووصلنا إلى أنه في حال لم تكن هناك مخالفات كبيرة تتم إعادته لصفوف القوات المسلحة، موضحاً أن الضابط ظهر في المساء في برنامج تلفزيوني وقال أحاديث سالبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)