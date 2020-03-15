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إقبال كبير على شراء السلع الاستهلاكية والمطهرات

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التاريخ: 15-مارس-2020

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إقبال كبير على شراء السلع الاستهلاكية والمطهرات

شهدت المتاجر بأم درمان والخرطوم إقبالاً غير مسبوق أمس (السبت)، على خلفية إعلان وزارة الصحة عن وفاة مواطن سوداني بوباء كورونا المستجد.

 

ولاحظت مصادر تسابق المواطنين على شراء السلع الاستهلاكية العدس والمكرونة والبصل والزيت والدقيق والمنظفات والمطهرات مثل صابون الحمام والمناديل، تخوفاً من نقص السلع بسبب المرض.

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وأدى التزاحم على الكمامات والسوائل المعقمة إلى نفاذ الكمية مما دفع بعض تجار التجزئة إلى تحديد عدد (5) كمامات للفرد وبعض من المعقمات، وذلك لضمان ألا تخلو الرفوف من هذه السلع، حيث وصل سعر الكمامة إلى 50 جنيهاً.

 

 

وذكر صاحب متجر في أم درمان بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الإقبال على شراء السلع اليومية في ازدياد منذ أمس الأول، لدرجة تكاد يخلو معها المتجر من السلع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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