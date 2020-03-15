لجان مقاومة سنقو تسير مواكب احتجاجية رافضة لتكوين محكمة أهلية

سيرت لجان مقاومة منطقة سنقو بولاية جنوب دارفور مواكب احتجاجية رفضاً لتشكيل محكمة أهلية تم تكوينها من مجموعة من الأهالي سراً.
وقال عضو لجان المقاومة بالمنطقة عماد الدين آدم تاج الدين لصحيفة الجريدة، ان تكوين المحكمة الأهلية جاء مخالفاً لعرف أهل المنطقة لأن تكوينها تم “خلسة” منذ نهاية العام الماضي وسط تغييب كامل للمجتمع ودون إجراء فحص لأعضاء المحكمة من حيث التأكيد على عدم إدانتهم فيما يتعلق بالأمانة والشرف. وأكد تاج الدين أن تكوين المحكمة قوبل برفض شديد من أهالي المنطقة ، وسيروا مواكب شارك فيها الآلاف ومن المحتجين وهاجموا قسم الشرطة والمحكمة بعد أن تم إعتقال ثلاثة من المتظاهرين ضد قيام المحكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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