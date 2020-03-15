الزكاة تكشف: اللجان القاعدية التابعة للنظام البائد قدمت أسماء وهمية لمستحقيها

أعلن ديوان الزكاة الاتحادي عن إعادة تكوين لجان الزكاة القاعدية وفق الأسس الديمقراطية في الاختيار وتلبية للتغيير الحالي بالبلاد، وكشف عن أخطاء في عمل بعض اللجان السابقة من بينها وضع أسماء وهمية للمستحقين.

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وقال الأمين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله عثمان خلال المؤتمر الصحفي أمس بحسب صحيفة الجريدة، ان القرار صدر بحل لجان الزكاة وإعادة تكوينها على أسس جديدة نظراً لكونها الذراع الأيمن للزكاة، لافتاً إلى وضع محاور رئيسية تتمثل في التشريعات باستحداث لائحة جديدة والاختبار عبر الانتخابات المباشرة والتدريب وقال عثمان إن اللجان الجديدة ستكون فاعلة في عمليات المسح الاجتماعي ورصد معدلات الفقر وتوزيع الدعم الاجتماعي وحدد فترة تكوينها بمدة لاتتجاوز دخول شهر رمضان المقبل . وقال د. علي علوة رئيس اللجنة العليا الخاصة باختيار اللجان أن اللجان بقيت دون تعديل لمدة (10) أعوام، وأشار لإشراك لجان المقاومة في اللجان وشدد على معايير الكفاءة في الاختيار، فيما كشف د. صديق عبد الرحيم عن تدريبات لتأهيل كافة لجان الزكاة لأكثر من (7) الف شخص لافتاً إلى غياب التدريب في الفترة السابقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)