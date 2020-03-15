تحالف مزارعي الجزيرة يطالب باعلان الطوارئ لحصاد محصول القمح

طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بإعلان حالة الطوارئ لحصاد محصول القمح ، وحذر من مغبة ما اسماها بالايادي الخفية التي تعمل لفشل الحصاد بالمشروع، وأكد عضو التحالف جاد كريم الرضي خلال اللقاء التفاكري الثاني لهيكلة تحالف المزارعين برعاية الشيخ عبدالله ازرق طيبة بمدني أمس: على ضرورة ضبط عمليات الحصاد مع تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في العمل على افشالها، وأشار إلى أن هناك ايادٍ خفية تعمل على فشل المحصول من خلال تعطيل الحاصدات وترغيب المزارعين بشراء المحصول بمبالغ تتجاوز ال٤ آلاف جنيه، ودعا الرضي لجان المقاومة على امتداد اقسام المشروع لتوعية المزارعين من مغبة ضياع المحصول مع متابعة مراحل الحصاد بدقة.

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من جهته شدد ممثل الشيخ أزرق طيبة الشيخ عبد الباقي النور بحسب صحيفة الجريدة، شدد على ضرورة تماسك التحالف ونبذ التفرقة والشتات وقال : نحن معكم لتفكيك دولة سعت لقتل الإنسان عمداً من خلال تفكيك المشاريع الزراعية وتكسير وسائل عيش الإنسان، مبيناً أن النظام البائد دمر أكثر من ٤٠ مشروعاً زراعياً على رأسها مشروع الجزيرة بقصد إخلاء السودان واستبداله بآخرين، وأردف: الكيزان فعلوا في هذا الوطن ما فعلوا وجعلونا نتمنى العودة للوراء لمرحلة الصفر الافتراضي في وقت تتقدم فيه الدول الأخرى.

وفي السياق طالب المزارع بقسم المنسي حسن الماحي علي احمد بإعلان حالة الطواريء لحصاد محصول القمح وتفويت الفرصة على المتربصين ، وأكد على ضرورة توفير الخيش و الحاصدات مع عمل ممرات “للحيوانات”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)