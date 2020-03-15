هدوء في الحركة بشوارع الخرطوم

التاريخ: 15-مارس-2020
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ساد هدوء نسبي معظم شوارع الخرطوم أمس “السبت”، وبدت الحركة أقل من النحو المعتاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الصحة الاتحادية أن مواطناً سودانياً توفى “الخميس” كان مصاباً بفيروس “كورونا”، وتوجيهها للمواطنين بتجنب أماكن الازدحام والتجمعات.
ورصدت مصادر قلة ملحوظة في حركة المارة بكثير من شوارع الخرطوم، مع انتشار لبس الكمامات الطبية للوقاية من فيروس “ورونا”، واكتفى كثير من المواطنين بحسب صحيفة السوداني الدولية، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، خاصة وأن يوم السبت عطلة رسمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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