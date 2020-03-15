ساطع يقلل من تصريحات الشعبي حول عقد صفقات مع الأمن

سخر القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج من تصريحات الأمين العام بالانابة لحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة والتي ذكر فيها أن هنالك قيادات بالحرية والتغيير “رجال مال وأعمال” عقدوا صفقات مع جهاز الأمن سابقاً جهاز المخابرات العامة.

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وقال أمس في تصريح لصحيفة (الجريدة): لا علاقة لنا بجهاز الأمن، وتحفظ ساطع عن التعليق على تلك الاتهامات وأردف: “نحن بعيدين من دائرة الاحزاب السياسية”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)