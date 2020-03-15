عمال النظافة بولاية القضارف يدخلون في إضراب مفتوح

دخل عمال النظافة بولاية القضارف في إضراب مفتوح احتجاجاً على تخفيض ادارة النفايات بالولاية دخلهم اليومي من 120 الى 90 جنيهاً. وأوضح مصدر مطلع فضل حجب اسمه لصحيفة الجريدة، ان اللائحة التي وضعتها وزارة المالية يتم تغييرها كل ثلاثة أشهر ولا توجد لائحة مالية ثابتة واوضح أن هناك عدداً من الموظفين تم تقليل رواتبهم بسبب حرمانهم من عائد الورديات الإضافية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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