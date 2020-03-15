توقيف تاجر عملة بالسوق العربي وبحوزته آلة حاسبة بمليار جنيه

أفلحت شرطة الشعبة الفدرالية بالخرطوم في توقيف تاجر عملة بالسوق العربي الخرطوم، وذلك على خلفية معلومة وردت لشعبة الفيدرالية بأن تاجر عملة لديه نشاط في عملية مضاربات بالعملة الأجنبية من خلال بيع وشراء خارج نطاق الجهاز المصرفي.
وعلى إثر توفر المعلومة بحسب صحيفة السوداني الدولية، تم رصد ومتابعة المتهم عبر مكتبه بالسوق العربي وبموجب أمر تفتيش صادر من النيابة العامة تم القبض على المتهم وبحيازته المعروضات وهي آلة حاسبة بقيمة مليار جنيه سوداني وعملات أجنبية ومحلية وأخضع المتهم للتحقيق بمخالفة المادة (5) من قانون النقد الأجنبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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