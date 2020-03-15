تذمر المئات من المواطنين من ارتفاع أسعار الكمامات الخاصة بكورونا والتي تعرف بـ (N95)

عقب ارتفاع أسعارها التي وصلت في بعض الصيدليات الى 250 وفي صيدليات أخرى الى500 جنيه، ودشن عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك)، حملة أفضح جشع.

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وذكر أحد المواطنين: قمت بشراء كمامة ب 200 جنيه وعقب اعلان وزارة الصحة وفاة أول مصاب بالكورونا ارتفعت في نفس اليوم الى 500 جنيه في ذات الصيدلية بعد مرور يوم واحد فقط.

وكشفت جولة قامت بها صحيفة الجريدة أمس على عدد من الصيدليات المتاخمة لمستشفى الخرطوم حدوث ندرة مخيفة في الكمامات عقب اعلان وزارة الصحة عن وفاة أول حالة بكرونا حيث ارتفع سعر الكمامة المعقمة الخاصة بالفيروس لـ 250 جنيهاً، وفي بعض الصيدليات الى 500 جنيه وحذر عدد من المواطنين من مغبة عدم توفر الكمامات بالصيدليات مما سيعرضهم لخطر الوباء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)