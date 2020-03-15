التنمية الاجتماعية بالخرطوم: ضوابط احترازية بالدور الايوائية من دخول الكورونا

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة وجه مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ناظم حسن سراج مدراء الدور الايوائية بمنع الزيارات للدور بدءاً من الرابع عشر من الشهر الحالي ولمدة اسبوعين مع استمرار قبول التبرعات والهبات احترازاً من دخول مرض الكورونا للدور. Advertisements جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بحسب صحيفة الجريدة، بدار الطفل اليتيم بالمايقوما بمدراء الدور الايوائية وشدد سراج على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالدور الايوائية مع الاهتمام بالنظافة اليومية لكل العاملين بالدور وتعقيم العنابر وغرف الأطفال بكافة الدور. ووجه سراج ادارتي التوعية المجتمعية والعلاقات العامة والاعلام بتفعيل المحاضرات التثقيفية التوعوية بالدور الايوائية بالتعاون مع وزارة الصحة الولائية ووضع ارشادات توعوية بكافة الدور حول كيفية الاحتراز من الاصابة بالكورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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