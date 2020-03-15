مطالبات عاجلة من لجنة أطباء السودان المركزية بشأن “كورونا”

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة طالبت لجنة أطباء السودان المركزية، كل المقيمين بالسودان الذين خالطوا المواطن السوداني الذي أعلنت وزارة الصحة عن وفاته بسبب فيروس كورونا، في الفترة من تاريخ قدومه إلى تاريخ وفاته، القيام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في العزل المنزلي ولبس كمامات جراحية إن وجدت، وعدم لمس أي من أفراد المنزل، ودعتهم اللجنة في بيان أصدرته بحسب صحيفة السوداني الدولية “السبت”، إلى الاتصال فوراً بوزارة الصحة أو أقرب وحدة صحية لأخذ المشورة واتباع التوجيهات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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