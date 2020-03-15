التاريخ: 15-مارس-2020
7 مشاهدة
قررت الحكومة القطرية منع دخول كل المسافرين من السودان، وتعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني (4) دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا واسبانيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا”.
وأفاد مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان بحسب صحيفة السوداني الدولية أمس “السبت”، بأنه تم اتخاذ قرار بتعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتباراً من 15 مارس الحالي وحتى إشعار آخر.
وأوضح أن هذا الإجراءات يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (19-COVID) واستكمالاً للقرارات السابقة بشأن تعليق الدخول للمسافرين من بعض الدول”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تمنع دخول القادمين من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.