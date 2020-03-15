تراجع نسبي في صفوف السيارات

شهدت الخرطوم امس، تراجعاً واضحاً في صفوف السيارات المنتظرة للتزود بالوقود، فيما واصلت التناكر ضخ كميات إضافية لمقابلة الطلب بعد أن سمحت وزارة الطاقة والتعدين بالتعبئة الكاملة لخزانات السيارات خلال يومي الجمعة والسبت.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، فقد تلاحظ التراجع الكبير في صفوف انتظار الوقود بعد أن عبأت كثير من السيارات خزاناتها بصورة كاملة خلال يوم الجمعة، وارتفعت التوقعات بالانفراج الكامل للأزمة وانتهاء ظاهرة الصفوف الطويلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)