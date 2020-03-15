التاريخ: 15-مارس-2020
3 مشاهدة
شهدت الخرطوم امس، تراجعاً واضحاً في صفوف السيارات المنتظرة للتزود بالوقود، فيما واصلت التناكر ضخ كميات إضافية لمقابلة الطلب بعد أن سمحت وزارة الطاقة والتعدين بالتعبئة الكاملة لخزانات السيارات خلال يومي الجمعة والسبت.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، فقد تلاحظ التراجع الكبير في صفوف انتظار الوقود بعد أن عبأت كثير من السيارات خزاناتها بصورة كاملة خلال يوم الجمعة، وارتفعت التوقعات بالانفراج الكامل للأزمة وانتهاء ظاهرة الصفوف الطويلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع نسبي في صفوف السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.