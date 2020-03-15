الشباب والرياضة تصدر قرارات منها اغلاق المسابح

أصدرت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية امس ستة موجهات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا تضمنت إقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور، وتأجيل بطولات الجمهورية والمؤتمرات والفعاليات الشبابية وإلغاء سفر الوفود والبعثات إلى الدول الموبوءة إلى حين إشعار آخر.

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وطالبت الوزارة بحسب صحيفة آخر لحظة، طالبت الاتحادات الرياضية المنظمة للفعاليات بضرورة اتخاذ قرارات في مواجهة مرض كورونا بإقامة المباريات والفعاليات الرياضية دون جمهور.

كما وجهت الاتحاد العام للسباحة وعبره الاتحادات الولائية بتوجيه جميع المسابح الخاصة والعامة بإيقاف نشاطاتها إلى حين إشعار آخر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)