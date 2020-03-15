ضبط مخدرات مخبأة في جردل طحنية بمطار الخرطوم

التاريخ: 15-مارس-2020
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ضبطت سلطات أمن الطيران بمطار الخرطوم، حبوباً مخدرة مخبأة داخل جدرل طحنية في طريقها الى احدى الدول العربية.
وبحسب بيان صادر عن المركز الاعلامي لشركات مطارات السودان القابضة وفقاً لصحيفة آخر لحظة، فان سلطات امن الطيران قد احبطت محاولة تهريب 970 حبة مخدرة بحوزة راكب، مغلفة بعازل من الكربون وآخر بلاستيكي ثم خبأها بطريقة احترافية داخل جردل طحنية، ودونت الشرطة ضده بلاغاً تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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