خروج مسيرات بالضعين تطالب برحيل الحكومة

طالب مواطنين خرجوا في مظاهرات بالضعين حاضرة ولاية شرق دارفور امس باسقاط حكومة الفترة الانتقالية، وشكوا من تردي الخدمات الاساسية ودعوا لتشكيل حكومة تصريف أعمال تمهيداً لقيام إنتخابات مبكرة. وطالب المتظاهرون المجلس السيادي بحل فوري لحكومة حمدوك وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية مهمتها تصريف مهام الفترة الإنتقالية وتهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة. وجاءت المظاهرات بحسب صحيفة آخر لحظة تلبية لدعوة تنسيقية تحالف القوى الوطنية لتصحيح المسار ومعاش الناس بالولاية والذي يضم تيارات إسلامية وشعبية وقيادات من النظام السابق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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