السعودية تمنع دخول باخرة سودانية عليها ألفي راكب

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 169 مشاهدة أصدرت السلطات السعودية قراراً بمنع دخول باخرة سودانية قادمة من ميناء سواكن تقل حوالي “2000” شخص من دخول مياهها الاقليمية وتعيدهم الى بورتسودان. Advertisements وحمل خطاب صادر من السلطات السعودية بحسب صحيفة آخر لحظة حمل توجيها بعدم دخول العبارة “مسرة” أمس السبت القادمة من السودان بناءً على الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي دخول كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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