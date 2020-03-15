تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * قرارات حكومية جديدة لمُحاصرة (كورونا) * (الصيحة) تكشف حقائق من منزل المشتبه وفاته بـ(الفيروس) * وزارة الطاقة تلغي عُقودات (11) شركة تعدين * موقع استخباراتي: محاولة اغتيال “حمدوك” تحذير للمجتمع الدولي * ديوان الزكاة: أسماء وهمية للحصول على أموال * ضبط سيانيد وقصدير بحوزة أجنبي في جنوب دارفور الجريدة: * وزير الشؤون الدينية يوجه المساجد والكنائس بتقصير زمن الصلوات * تذمر من ندرة الكمامات وارتفاع أسعارها بالصيدليات * ناظم سراج الدين يدافع عن قراره بإقالة عبد الله حسن * “الشعبي” يشكك في مصداقية وزير الصحة حول إعلان حالة وفاة مواطن بـ”كورونا” السوداني الدولية: * تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر * الفكي: تأخر تشكيل هياكل السلطة أحدث فرقاً كبيراً * مفرح يوجه بتقصير زمن الصلاة وبإيقاف التلاوة الجماعية Advertisements * افتتاح مطاحن ومخابز تنتج (10) ملايين قطعة في اليوم خلال مايو المجهر: * وزارة الصحة تعلن عدم تسجيل حالة إصابة بـ”كورونا” خلال يوم أمس * السعودية تمنع باخرة ركاب سودانية من الرسو في ميناء جدة * “حميدتي” يبحث مع “الميرغني” بالقاهرة جهود الحكومة للوصول إلى انتخابات حرة آخر لحظة: * السعودية تعيد ألفي سوداني وقطر تحظر القادمين من الخرطوم * السيادي: توصلنا لـ(رأس خيط) في محاولة الاغتيال * إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال لمدة شهر الدار: * مجلس الوزراء: إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات لمدة شهر * امتحان الشهادة في موعده وتأجيل امتحانات الأساس في الولايات * وزير الشؤون الدينية: توجيهات تشمل الصلوات والتجمعات الدينية لتجنب كورونا * وفاة الفنان الأبنوسي “شول منوت” بمستشفى أبو عنجة * ترامب يعلن خضوعه لاختبار فيروس كورونا * اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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