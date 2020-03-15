شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج من تصريحات الأمين العام بالانابة لحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة والتي ذكر فيها أن هنالك قيادات بالحرية والتغيير (رجال مال وأعمال) عقدوا صفقات مع جهاز الأمن سابقاً ( جهاز المخابرات العامة)، وقال أمس في تصريح لـ(الجريدة): لا علاقة لنا بجهاز الأمن، وتحفظ ساطع عن التعليق على تلك الاتهامات وأردف: (نحن بعيدين من دائرة الاحزاب السياسية). المادة السابقة صيدليات الخرطوم تعاني من نقص حاد في الأدوية المُنقذة للحياة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساطع الحاج معلقاً على تصريحات الشعبي: لا علاقة لنا بجهاز الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.