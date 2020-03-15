عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 15 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اليوم التالي

إغلاق الجامعات والكليات وتأجيل امتحانات شهادة الأساس بالولايات

منع التجمعات العامة في الأفراح والأتراح والمناسبات العامة

اسامة اليأس شقيق المتوفى فيصل توفي بجلطة في القلب وليس بكورونا والوزارة لم تفحصنا

السوداني

الحكومة إغلاق الجامعات والمدارس وتأجيل امتحانات شهادة الأساس

منع التجمعات في الأفراح والأتراح

السعودية تمنع باخرة ركاب سودانية من دخول جدة

السوداني تجري حوار مثيرا مع شقيق المتوفى بكررونا

الجريدة

وزير الشؤون الدينية يوجه المساجد والكنائس بتقصير زمن الصلوات

تذمر من ندرة الكمامات وارتفاع أسعارها بالصيدليات

ناظم سراج الدين يدافع عن قراره بإقالة عبد الله حسن

“الشعبي” يشكك في مصداقية وزير الصحة حول إعلان حالة وفاة مواطن بـ”كورونا”

التيار

جولة للتيّار: ندرة وارتفاع أسعار”الكمامات” قلق وهلع

وزير للتيّار: النيابة تحقق في أراضٍ زراعية لنافذين بالنظام البائد

وزير الطاقة والتعدين يلغي عقود”11″ شركة

حميدتي يلتقي”الميرغني” بالقاهرة

“السعودية: تعلّق الرحلات الجويّة و”الإمارات” توقف التأشيرات مؤقتًا

وزارة التنمية بالخرطوم تمنع الزيارات للدور الإيوائية

القضارف تتجّه لنقل التجربة الإثيوبية في رصف الطرق بالحجارة

الصحة بكسلا: زوجة المتوفي بـ”كورونا” من”كسلا” وشرعنا في إجراءات تحوطيّة للأسرة والمشاركين في العزاء

إبراهيم الميرغني يهاجم الحكومة ويعلن مبادرة لتوحيد أهل الشرق

ماليزيا تعلن استعدادها للتعاون مع السودان في مجالات التعليم

أمين ديوان الزكاة يعلن تشكيل لجان جديدة بالانتخاب الديمقراطي

الدار

مجلس الوزراء: إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات لمدة شهر

امتحان الشهادة في موعده وتأجيل امتحانات الأساس في الولايات

وزير الشؤون الدينية: توجيهات تشمل الصلوات والتجمعات الدينية لتجنب كورونا

وفاة الفنان الأبنوسي “شول منوت” بمستشفى أبو عنجة

ترامب يعلن خضوعه لاختبار فيروس كورونا

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي

أخبار اليوم

كورونا تتسبب في إغلاق المدارس والجامعات وتأجيل امتحانات شهادة الاساس.

عاجل : السلطات السعودية تمنع دخول باخرة سودانية عليها 2 الف راكب.

في زيارة مفاجئة : مدير عام قوات الشرطة يتفقد مطار الخرطوم الدولي ويتخذ حزمة من الاجراءات الإدارية.

تحالف المزارعين بالجزيرة يطالب الحكومة بتوفير السيولة للحصاد.

استشارى نفسي : حالة هلع ورعب غير عادية وسط المواطنين بسبب كورونا.

الوطن

(الوطن) تورد تفاصيل جديدة حول المتوفي المشتبه بـ “كورونا”

في زيارة تاريخية للقاهرة .. حميدتي يلتقي الميرغني ويجتمع مع السيسي

الحكومة توجه بتقصير الصلوات وتقليل “الحوليات”

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آخر لحظة

السعودية تعيد ألفي سوداني وقطر تحظر القادمين من الخرطوم

السيادي: توصلنا ل-(رأس خيط) في محاولة الاغتيال

إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال لمدة شهر

حميدتي يلتقي الميرغني (وآخرلحظة) تنشر التفاصيل

ضبط مخدرات مخبأة في جردل طحنية بالمطار

صوت الأمة

مختصون يطالبون برفع الدعم تفادياً لتشويه الإقتصاد

السيادي: امسكنا بـ (خيط) سيوصل لمرتكبي محاولة إغتيال حمدوك

مفرح: وضعنا أيدينا على ملفات الفساد بالأوقاف

“الأوقاف” تدعو إلى تقصير الصلاة بالمساجد والإكتفاء بدفن الموتى

الضي: لن تطأقدمي الكويت ما لم أجد حلاً جذرياً لأزمة الجوازات

النيل الدولية

التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية

بيان من الصحة حول زيارة اسرة المتوفى بكرونا لكسلا

الطاقة والتعدين تلغي عقود (11) شركة عاملة في القطاع

تراجع كبير في صفوف السيارات أمام محطات الوقود

إلغاء امتحانات شهادة الأساس وإغلاق الجامعات

الصيحة

قرارات حكومية جديدة لمُحاصرة (كورونا)

(الصيحة) تكشف حقائق من منزل المشتبه وفاته بـ(الفيروس)

وزارة الطاقة تلغي عُقودات (11) شركة تعدين

موقع استخباراتي: محاولة اغتيال “حمدوك” تحذير للمجتمع الدولي

ديوان الزكاة: أسماء وهمية للحصول على أموال

ضبط سيانيد وقصدير بحوزة أجنبي في جنوب دارفور

السوداني الدولية

تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر

الفكي: تأخر تشكيل هياكل السلطة أحدث فرقاً كبيراً

مفرح يوجه بتقصير زمن الصلاة وبإيقاف التلاوة الجماعية

افتتاح مطاحن ومخابز تنتج (10) ملايين قطعة في اليوم خلال مايو

المجهر

وزارة الصحة تعلن عدم تسجيل حالة إصابة بـ”كورونا” خلال يوم أمس

السعودية تمنع باخرة ركاب سودانية من الرسو في ميناء جدة

“حميدتي” يبحث مع “الميرغني” بالقاهرة جهود الحكومة للوصول إلى انتخابات حرة

الانتباهة

خبير المتفجّرات في”FBI” بالخرطوم

إغلاق الجامعات وتأجيل امتحان الأساس ببعض الولايات

الحكومة توجّه بتقصير الصلوات والتخلي عن سرادق العزاء

قطر تمنع دخول القادمين من السودان

إلغاء عقود”11″ شركة تعدين

هدوء نسبي في شوارع الخرطوم مع إعلان ظهور”كورونا”

القبض على”3″ صيادلة في بلاغ فساد مالي بالخرطوم

الشركة السودانية للمعادن تقرّ بوجود مخالفاتٍ في التعيين بسبب النظام البائد

تحالف مزارعي الجزيرة يرفض المرشح لمحافظ المشروع

تأجيل امتحانات الأساس ببعض الولايات وإغلاق الجامعات ورياض الأطفال

الشيوعي يكشف عن تفاصيل خلافات مع مكونات التغيير