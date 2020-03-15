أسرة المتوفى بـ”كورونا” تقاضي وزير الصحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إتهمت أسرة المتوفى فيصل الياس الذي أعلنت وزارة الصحة أمس أنه توفي لإصابته ب” كورونا، إتهمت الحكومة “بتلفيق” سبب وفاة المرحوم.

وأكد شقيق المرحوم أن أخيه لم يتوفى بمرض الكورونا، وليس هنالك اي حجر صحي تم لمنزل الأسرة وانهم قد رفعوا العزاء مساء اليوم بصورة عادية.

وعزا سبب ما ذهب إليه وزير الصحة الإتحادية بإعلان حالة الطورئ لمرض كورونا بالبلاد بناء على “إصابة شقيقه” إلى ان الحكومة تريد ان تغطي على فشلها وإخفاقها في توفير الوقود للمواصلات والدقيق للمخابز حتي تؤجل إمتحانات الشهادة السودانية والأساس لحين أن تجد الوقت حتي تستطيع مجابهة الإلتزامات المفترضة عليها تجاه المواطن السوداني، فتحججت بوجود حالة وفاة بمرض كورونا وكان شقيقي الراحل كبش الفداء.

Advertisements

وأضاف شقيق المتوفى في تصريح لصحيفة “سودان إندبندنت” أمس، إن شقيقه خضع لفحص كورونا عدة مرات وفي ثلاثة مستشفيات وان أحد الفحوصات لم يتم بسبب أعتذار الطبيب لعدم توفر الكهرباء بالمستشفي في حين كانت مكيفات الهواء تعمل بالمكاتب، واصفا الوزارة بالعجز في توفير التزاماتها تجاه الوطن والمواطنيين.

موضحًا ان أسرته ستعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح الحقائق للرأي العام السوداني وقال ان الاسرة ايضا سترفع قضية عبر فريق قانوني من زملاء شقيقه المستشار الراحل فيصل الياس ضد وزارة الصحة ووزير الصحة وإنهم على إستعداد للوصول إلى أعلى درجات التقاضي.

صحيفة السوداني