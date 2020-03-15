مصر تحتجز سودانيين بحجة أن تاشيراتهم مزورة وسلطات السودان تتدخل لمعالجة الأمر

أفاد مصدر بوزارة الخارجية أن هناك اتصالات مستمرة بين السودان ومصر لمعالجة أوضاع السودانيين المحتجزين في ميناء السد العالي بواسطة السلطات الأمنية المصرية بحجة أن تاشيراتهم مزورة. وأضاف المصدر لوكالة السودان للأنباء الحكومية يوم السبت، أن موضوع المحتجزين قيد النظر بين أعلى المستويات التنفيذية والأمنية بين البلدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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