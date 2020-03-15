عاجل: إغلاق جميع المدارس والجامعات لمدة شهر

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : أخبار 57 مشاهدة Advertisements أعلن السودان إغلاق جميع المدارس والجامعات لمدة شهر كامل، خوفا من تفشى مرض كورونا، حسبما ذكر موقع اليوم السابع المصرى بحسب ما اوردت قناة العربية في خبر عاجل. الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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