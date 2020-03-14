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إشتعلت حرب التراشق في الميديا بين رواد مواقع التواصل “السودانية” والمصرية على خلفية قرار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله “حمدوك” بشأن إغلاق المعابر مع جمهورية مصر حيث إجتاح رواد المواقع على منشور قناة الجزيرة مصر بالفيسوك .
وبحسب المنشور الذي الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا رابط المنشور بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها (انتو بديتو استحملو لي بقى ليكم حار يعني انتو تردمونا وتشتمو فينا ونسكت ليكم حبايبي انا) و(اتفاقية مياة النيل دي عاوزين نشرطها كمان) وكانت ردود رواد مواقع التواصل “المصرية”(من إمتى السودان بتتكلم كمان)!.
وحتى السياسين والمشاهير أبرزها للسياسي عثمان “ذنون” والذي ختم حديثه قائلا :(نختلف هناك . ولكن هنا . كلنا إخوة)
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : حرب الميديا تشتعل بين رواد المواقع “السودانية” والمصرية” على قرار رئيس الوزراء “حمدوك بقفل المعابر مع “مصر” وزنون (نختلف هناك . ولكن هنا . كلنا إخوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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