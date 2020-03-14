تداول نشطاء على نطاق واسع عبر منصات مواقغ التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لاغنية ساخرة عن الاوضاع في السودان أثارت غضب جميع رواد مواقع التواصل وأغتطفت الاغنية من كلمات أغاني الثوري الملقب “بدسيس مان” “شفاتة جو بوليس جرا “. وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات الغاضبة والمنزعجة من هذا الفيديو أبرزها (وين الورع والإيمان والموعظة والدولارات يا عبد الحي) و (فعـلاً تم استهدافها لأنها قناة بتنشر الإسلام والفضيلة والموسيقى الحلال واستهداف أصحابها هو استهداف للدين !؟) (بالله موش كان الاغاني حرام ولا حللتوها عشان تنتفو ديل غايتو الناس دي بتلعب بالدين على كيفها الله المستعان). Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : قناة طيبة الفضائية تثير غضب رواد مواقع التواصل باغنية ساخرة عن الأوضاع في السودان (قحاتة جو دولار جرا والشعب دا فرفر فرفرة)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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