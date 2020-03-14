الصحة: حالة رعب غير عادية وسط المواطنين بسبب “كورونا”

قطعت وزارة الصحة بحسب السودانى بأن ولاية الخرطوم هي خط الدفاع الأول أمام التصدي لفايروس كورونا، وطالبت الإعلام بعدم التهويل أوتداول الشائعات التي وصفتها بغير المبررة في تناول المعلومات حول انتشار المرض. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارتين الاتحادية والولائية، نافية وجود أي وصمة اجتماعية لمريض كورونا .

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وقالت د. نجوى يحيى مديرة الإدارة العامة لتعزيز الصحة الاتحادية في ورشة التوعية بفيروس كورونا للإعلاميين السبت، إن العدوى بفيروس كورونا لا تنتقل عبر الهواء بل عن طريق رذاذ المريض.

من جهته قلل استشاري الطب النفسي د. عادل محمد عبدالرحيم من خطورة وباء كورونا، وقال إن هناك حالة رعب غير عادية وسط المواطنين السودانيين، باعتبار أن كورونا هي حرب بيولوجية واصفاً جهل المواطن بالمرض بأنه أسوأ شيء قد يواجه مكافحة الوباء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)