وزارات الخرطوم تجتمع لمنع انتشار كورونا

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة ينعقد في التاسعة من صباح يوم الأحد 15 مارس بأمانة حكومة ولاية الخرطوم؛ اجتماع موسع لمناقشة الترتيبات الاحترازية لمنع كورونا من الانتشار، برئاسة الأمين العام محمد مصطفى قسم الله.

ويستمع الاجتماع – وفق سونا – الى تنوير من مدير عام الصحة بولاية الخرطوم وحضور المديرين العامين للوزارات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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