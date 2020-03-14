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الفيفا تعلن إلغاء العقوبات الانضباطية بحق الاعبين بأمر (كورونا)

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 14-مارس-2020

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الفيفا تعلن إلغاء العقوبات الانضباطية بحق الاعبين بأمر (كورونا)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعميماً أوضح – من خلاله – إلغاء العقوبات الانضباطية على اللاعبين حال عدم انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.

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وترك فيفا السلطة التقديرية للاعبين أنفسهم في الوقت الحالي، وذلك بأمر انتشار وباء ()، في مختلف الأقطار بالعالم.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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