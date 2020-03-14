التاريخ: 14-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعميماً أوضح – من خلاله – إلغاء العقوبات الانضباطية على اللاعبين حال عدم انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية. Advertisements وترك فيفا السلطة التقديرية للاعبين أنفسهم في الوقت الحالي، وذلك بأمر انتشار وباء (كورونا)، في مختلف الأقطار بالعالم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا تعلن إلغاء العقوبات الانضباطية بحق الاعبين بأمر (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.