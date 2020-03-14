كورونا يلغي احتفالات حماية المستهلك

أعلنت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن الغاء احتفالاتها وبرامجها التوعوية المقامة بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2020م فى الفترة من يوم 14 مارس الى 21 مارس . واعتذرت الجمعية عن الغاء الاحتفالات وقالت إن الاجراء يجىء إستجابة لتوجيهات وزارة الصحة الإتحادية بتأجيل جميع المؤتمرات الحكومية والخاصة كتدابير إحترازية بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم والبلاد ، جراء إنتشار وباء كورونا، وأشارت الى أن الفعاليات المتعلقة بالاحتفال باليوم العالمى لحقوق المستهلك 2020م ستقام في أقرب وقت ممكن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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