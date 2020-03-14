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الصحة تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ”كورونا” اليوم

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ابراهيم 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في تعميم صحفي بحسب سونا أنه لم تسجل أي حالات للإصابة بفيروس بالسودان اليوم السبت 14 مارس 2020م حتى الساعة 4 مساء.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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