الصحة تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ”كورونا” اليوم

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في تعميم صحفي بحسب سونا أنه لم تسجل أي حالات للإصابة بفيروس كورونا بالسودان اليوم السبت 14 مارس 2020م حتى الساعة 4 مساء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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