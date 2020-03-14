تحذير بعد التوجيه بتفريغ خزان جبل أولياء

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة وجّه مدير شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية المهندس بله أحمد عبد الرحمن، بحسب الصيحة بتفريغ بحيرة خزان جبل أولياء اعتباراً من يوم غد الأحد. Advertisements وطَالَبَ بله، الأجهزة الإعلامية المُختلفة بنشر هذا التوجيه لمن يهمهم الأمر، وذلك لأخذ التحوُّطات اللازمة حِفَاظَاً على أرواحهم ومُمتلكاتهم، دُون أن يُوضِّح الأسباب وراء خطوة تفريغ الخزان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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