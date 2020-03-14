اتحاد الكرة يتخذ عددا من القرارات

أفاد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني بحسب سونا؛ بأن اجتماعاً ترأسه البروفيسور كمال شداد بمكتبه اليوم؛ ضم نائبه الدكتور أمين الجابري، رئيس بعثة المنتخب إلى غانا، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور حسن برقو، ولجنة المسابقات عبر الأستاذ حسين محمد حسن السيد (أبوقبة)، وبحضور المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هوبيرت فيلود.

وبعد الاستماع إلى كل التقارير الصحية والفنية، قرر في الاجتماع استمرار معسكر المنتخب الوطني الأول في فندق إيوا بالخرطوم، بما فيه اللاعبين المستقدمين من الخارج، ومن يتعذر وصوله من الخارج لا عقوبة عليه.

وقرر الاجتماع مخاطبة اتحاد توغو وتقديم الشكر على الاتفاق في خوض المباراة الودية يوم 21 مارس الحالي، والتأكيد على أنه أصبح مرهقا للاتحاد السوداني لكرة القدم عقب تأجيل مواجهتي غانا،

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وتقديراً لحاجة منتخب توغو للمباراة وهو المتأهل لنهائيات الشان؛ يتم التعديل في الاتفاق بلعب المباراة في السودان، على أن يتحمل الاتحاد السوداني نفقات السفر فقط (التذاكر)، فيما يتحمل توغو الإعاشة والسكن والترحيل الداخلي، وتصل البعثة توغو يوم 17 وتغادر يوم 22..

تقرر تقديم خطاب شكر لوزارة الخارجية وسفارتي السودان في غانا ونيجيريا، والجالية السودانية في توغو، على ما بذل من تجهيز لاستقبال وتسهيل مهام بعثة المنتخب الوطني الأول .. الذي كان معلناً مواجهته منتخب غانا يوم 27 في غانا ويوم 31 بالسودان في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021م.

تكليف الدكتور حسن أبوجبل بالتنسيق مع اتحاد جنوب السوداني لإقامة مباراة إعدادية مع المنتخب الوطني الأول يوم 31 مارس الحالي في استاد الهلال.

إنفاذ التوجيهات الصحية في اللعب بلا جمهور في المنافسات المحلية فوراً .

كما تقرر استمرار البرمجة التي صدرت مؤخراً، والتي تضمنت تأجيل بعض المباريات كما هي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )