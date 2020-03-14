عاجل..: الفرنسي فيلود – يطالب بضم لاعب الهلال عبد الرؤوف للمنتخب الوطني

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة طالب مدرب صقور الجديان الفرنسي فيلود – بضم لاعب الهلال عبدالرؤوف يعقوب للمنتخب الوطني. و بحسب “صحيفة قون “جاء القرار بعد الإتفاق الذي تم بين الإتحاد السوداني و الجهاز الفني علي إستمرار معسكر المنتخب و خوض تجربتين ودية أمام توغو في الحادي و العشرون من هذا الشهر و التجربة الثانية أمام شقيقه الجنوب سوداني يوم الحادي و الثلاثون من الشهر الجاري . Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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