قدمت المتدربة والمعلمة تسنيم فاروق مشروع دورة تدريبية بعنوان (فن الاتيكيت) وذلك ضمن مشروعات المعلمين المتدربين في ختام الدورة التدريبية (تدريب المدربين) التي اقيمت في وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم حيث نال مشروع الدورة التدريبية الذي قدمته استحسان المعلمين والمدربين بان تم اختياره ضمن فقرات البرنامج الختامي للدورة التدريبية.
وتناولت المتدربة المعلمة تسنيم في مشروع الدورة التدريبية (فن الاتيكيت) القيم الاسلامية في هذا المجال التي وردت في القران الكريم مثل اداب الاستئذان وفي السنة النبوية التي حثت على تبسم المسلم في وجه اخيه في الاثر النبوي الذي يقول :(تبسمك في وجه اخيك صدقة) كما أشارت الى كيفية التعامل الراقي مع المرأة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية عن (فن الاتيكيت) والتعامل الراقي مع المرأة بوزارة التربية والتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.