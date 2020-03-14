شركة الفاخر: مهمتنا الوفاء بتفيذ عقود توريد الوقود والقمح في موعدها ولا علاقة لنا بشبكة التوزيع وأزمة الصفوف

وجه مجموعة من رجال الأعمال أسئلة ساخنة لرئيس شركة الفاخر حول تزايد أزمات الوقود في السودان رغم إعلان الشركة عن وصول بواخر محملة بالوقود للبلاد مؤخراً.

ونقل رجل أعمال شهد الجلسة التي تمت في مناسبة إجتماعية يوم السبت لمحرر أخبار الخليج 365 مفضلا عدم ذكر إسمه، ما دار في نقاش ساخن وقال، دافع الأستاذ محمود محمد رئيس الفاخر عن شركته.

حيث أوضح رئيس الفاخر أن مسؤولية شركته تنحصر في الوفاء بالعقود وتسليم الكميات المحددة من الوقود والقمح المتفق عليها مع حكومة السودان في وقتها وأي إعلان من الشركة عن وصول كميات من السلع الاستراتيجية حقيقي .

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ويعتقد الأستاذ محمود رئيس شركة الفاخر بحسب ما نقل رجل الأعمال، أن هنالك مشكلة حقيقة في شبكات التوزيع على مستوى السودان ويجب على الحكومة الإسراع في معالجة الأمر وإبتكار وسائل فعالة حتى يتم إنهاء الصفوف.

وكشف مصدر مقرب لتجار الذهب لصحيفة أخبار الخليج 365 أن شركة الفاخر التي تعرضت لهجوم إعلامي في الفترة الماضية كان بسبب تضارب مصالح حيث تعرضت مجموعة من مهربي الذهب لخسائر فادحة بعد أن أصبحت الفاخر تشتري الذهب في برج الخرطوم المركزي في برج الخرطوم المركزي وفتح نوافذ شراء بالولايات المنتجة، بنفس أسعار البورصة العالمية وتستثمر عوائد صادر الذهب في توفير سلع إستراتيجية لحكومة السودان منها الوقود والقمح وتسبب ذلك في خسائر فادحة للمهربين وفقدوا أرباح هائلة كانوا يجنونها عبر شراء الذهب بأقل من الأسعار العالمية ثم تهريبه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)