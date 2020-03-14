حركة الحلو: نحن غير معنيين بأيِّ اتفاق يتم مع مجموعة عقار...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد الناطق باسم الوفد المُفاوض للحركة الشعبية – شمال قيادة عبد العزيز الحلو، الجاك محمود أحمد الجاك، عدم اعترافهم بأيِّ اتفاقٍ يتم بين الحكومة ومجموعة عقار وعرمان، وأوضح أنّه ليس لها وجود وسط القواعد بالمنطقتين.

وأضاف الجاك حسب (النورس نيوز) أمس: “لذلك نحن غير معنيين بأيِّ اتّفاق يتم معهم”، وأشار إلى أنّ الحركة الشعبية تنظيمٌ واحدٌ وليس تنظيمين، وقال “لدينا مُؤسّسات ولنا وجود على أرض الواقع وسيطرتنا على أراضٍ مُحرّرة تعادل مساحات دول في أفريقيا”، وأعلن الجاك استعدادهم للمُفاوضات، وأكّد أنّهم مع السلام الذي يُعالج المُشكلات من جُذُورها، ونوّه إلى أنّ وفدهم المُفاوض مُكتملٌ بجوبا.

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