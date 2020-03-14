حميدتي الى القاهرة بدعوة رسمية من السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ،صباح اليوم ” السبت” إلي جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وسيبحث خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، بجانب القضايا ذات للاهتمام المشترك.