إتحاد كرة القدم السوداني يعلن استمرار المنافسات بشكلٍ طبيعي اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن استمرار منافسات الدوري الممتاز والدوري العام بصورةٍ طبيعية دون أيّ اتجاهٍ لتعليقها رغم انتشار فيروس”كورونا”.

وقال مقرّر لجنة المسابقات بالاتحاد العام للكرة، حسين أبو قبة، إنّه لم يتمّ تعليق المنافسات إلاّ بقرارٍ رسمي من الدولة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” أو الاتحاد الإفريقي”كاف”.

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و”الجمعة”، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل أوّل وفاة بمرض”كوفيد19″.

وسابقًا، أعلنت السلطات في السودان إغلاق المعابر الحدودية مع الجارة الشمالية مصر، ومنع دخول مواطني 8 دول، بينها الأخيرة.

ودعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى توخي الحذر، تفاديًا لانتشار الفيروس.

و”الأربعاء”، صنّفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدةً واتساعًا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.