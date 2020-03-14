عااجل… وزيرة الرياضة في السودان تصدر قرارات جديدة بسبب“كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدرت وزارة الشباب والرياضة ظهر اليوم السبت بياناً ممهوراً بتوقيع الوزيرة ولاء البوشي طالبت فيه بإقامة الفعاليات الرياضية بدون جماهير كما طالب البيان بإغلاق المسابح وكل ما من شأنه أن يقود لتفشي وباء “كورونا”. وجاء نص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الشباب والرياضة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تماشيا مع الخطة القومية الموسعة لمكافحة وباء الكورونا، وموجهات منظمة الصحة العالمية وقرارات مجلس الوزراء، نشدد على الاتحادات المعنية بتنظيم المسابقات الرياضية أن تتخذ القرارات اللازمة في مواجهة هذا الوباء وذلك من خلال:

* إقامة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية دون جمهور.

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*على الاتحاد العام للسباحة وعبره الاتحادات الولائية توجيه جميع المسابح الخاصة والعامة بإيقاف نشاطاتها إلى حين إشعار آخر.

* تأجيل بطولات الجمهورية إلى حين إشعار آخر.

* تأجيل المؤتمرات والفعاليات الشبابية إلى حين إشعار آخر.

* إلغاء سفر الوفود والبعثات إلى الدول الموبوءة إلى حين إشعار آخر.

حفظ الله البلاد وحفظكم جميعاً

ولاء البوشي

وزيرة الشباب والرياضة