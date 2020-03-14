روحاني يدعو لإجراءات إقليمية ودولية مشتركة لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إلى إجراءات إقليمية ودولية مشتركة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الأزمة وحدها.

ونشر موقع الرئاسة الإيرانية رسالة لروحاني إلى قادة بعض الدول في العالم، جاء فيها “تتطلب مواجهة انتشار فيروس كورونا إجراءات مشتركة إقليمية ودولية متضافرة، لا يمكن لأي دولة أن تدير هذه الأزمة الضخمة والخطيرة وحدها”.

وتابع روحاني “إن العقوبات الأميركية على إيران والالتزام بها من قبل الدول الأخرى ليست غير قانونية ومخالفة لقرار مجلس الأمن فحسب، بل إنها غير أخلاقية وغير إنسانية”.