مصر تخصص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة وإجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

الخليج 365: خصصت مصر 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وحسب “رويترز” قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس/ آذار في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) “في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد”.

وسجلت البلاد حتى الآن 93 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة. المادة السابقة أﺻﺤﺎب وﻛـﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان المقالة القادمة روحاني يدعو لإجراءات إقليمية ودولية مشتركة لمواجهة كورونا

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