أﺻﺤﺎب وﻛـﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺃﻛﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﻛـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺄﺛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻏـﻼﻕﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ. ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺧﻼﻝﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺟــﻊ ﺫﻟـﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟ ـﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ . ﻭﺃﺿــﺎﻑ: “ﻣﺎﻓﻲ ﺷﻐﻞﺍﺳﺎﺳﺎ” ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺭﺣﻼﺕﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻻﻓﺘﺎً ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻠﺠﺸﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ.

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