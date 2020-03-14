فرنسا تحذر بشدة من استخدام هذه الأدوية لعلاج فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر وزير الصحة الفرنسي، اليوم السبت، المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

وحسب “رويترز” قال الوزير أوليفييه فيران على تويتر “تناول الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون…) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إغلاق المدارس ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط عن قرب خشية نشر الفيروس الذي أودى بحياة 79 شخصا في فرنسا وأصاب أكثر من 3600 هناك. المادة السابقة تاريخنا الدائري.. ضائقة فأزمة فحرب وبالعكس.. بقلم حيدر المكاشفي المقالة القادمة أﺻﺤﺎب وﻛـﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

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