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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في بنك السودان المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نستعرض عبر المشهد السوداني اليوم السبت 14 مارس 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .

14/03/2020

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55.0000 55.2750 55.1375
الين الياباني 0.5295 0.5321 0.5308
الجنيه الاسترليني 70.4857 70.8381 70.6619
الفرنك السويسري 58.8109 59.1050 58.9579
الدولار الكندي 39.9022 40.1017 40.0020
كرونة السويدية 5.7603 5.7891 5.7747
الكرونة النرويجية 5.6255 5.6536 5.6396
الكرون الدنماركي 8.3154 8.3570 8.3362
الدينار الكويتي 178.3398 179.2315 178.7856
الريال السعودي 14.6546 14.7279 14.6912
الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.8112 146.5403 146.1757
ريال عماني 142.8943 143.6088 143.2515
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 62.1225 62.4331 62.2778
XAR 2891.3327 2906.6779 2899.0053
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