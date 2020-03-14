عاصفة التنين تُغرق مصر الأهرامات عادت لـ”فرعون” وعروس نُقلت بـ”جرافة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرجت الأمور في بعض المحافظات المصرية، عن السيطرة، جراء المنخفض الجوي العميق الذي ضرب الشرق الأوسط، موقعاً 20 حالة وفاة وعشرات الاصابات، حسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأكد مدبولي، أنه سيتم الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية وفقا للمقتضيات.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري قد أهابت بالمواطنين عدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسؤولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسؤولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن استخدام المواطنين سياراتهم للتنقل يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.

وأضاف أنه نظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، يرجى من المواطنين التزام منازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

وكان عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في انهيار منازل عدة بمنطقة الزرايب في “مدينة 15 مايو” جنوبي القاهرة قد ارتفع إلى 8 أشخاص بسبب موجة الطقس السيئ.

عاصفه التنين تجتاح مصر متجهه نحو الشام اللهم سترك و الطف بإخواننا بمصر و بكل مسلم أينما وجد????

منطقة الزرايب

وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارا يفيد بانهيار 4 “عشش” (مساكن بدائية) بمنطقة الزرايب التابعة لقسم شرطة 15 مايو، بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار.

وانتقل فريق من نيابة حلوان إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن “عشش”، مشيرة إلى الضحايا لقوا مصرعهم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل، وأمرت النيابة بسرعة التحقيق في الحادث.

وتداول ناشطون مصريون فيديوهات وصور صادمة، من العاصفة التي ضربت مصر والتي أطلق عليها اسم “عاصفة التنين”، حيث قُطع الانترنت في الكثير من المناطق المصرية وغرقت أحياء بأكملها في مشهد أعاد إلى الاذهان عهد فرعون، حيث غرقت منطقة أهرامات الجزيرة بشكل كامل.

والطريف في الفيديوهات والصور التي جرى تداولها، كان فيديو يرصد لحظة نقل عروسين علقا جراء السيول التي سببتها الأمطار في القاهرة، والتي صاحبت عاصفة التنين.

وقدمت فرق الإغاثة والهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين، وخدمات إغاثية لـ250 أسرة، من أسرة ومراتب وبطانيات ومواد غذائية.

وفي سياق متصل، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج صرف إعانات عاجلة بقيمة ألف جنيه (قرابة 64 دولارا) لكل مصاب، و5 آلاف (318 دولارا) لأسرة المتوفى إلى حين صرف التعويضات القانونية.

وكان خبراء مناخ في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق قد حذروا أول أمس الأربعاء من منخفض عميق أطلقوا عليه “عاصفة التنين” يسبب حالة من عدم الاستقرار.